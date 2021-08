AUDIO - De Canio: "Juve e Inter ancora alla pari. Occhio al Napoli, ha cambiato poco"

L'ex allenatore del Napoli Luigi De Canio è intervenuto ai microfoni di Tmw Radio: "Si può parlare di ipotesi, ma per un allenatore è difficile organizzare ritiri così: pensate a quegli allenatori che hanno fatto la preparazione senza i ragazzi che hanno giocato con le nazionali. Quando si inizia a fare sul serio, poi, i risultati pesano come macigni".

La Juventus con Locatelli e Pjanic sarebbe davanti all'Inter?

"Sarebbe arricchita, davanti in assoluto no. Basta che qualcuno non renda per quanto vale o un problema fisico e si va ad inficiare il rendimento... Di sicuro sulla carta Juventus e Inter lo scorso anno erano squadre da battere, e così rimarranno anche in questo. Però non so se andranno speditamente: c'è il Napoli che non ha cambiato molto e non penso lo farà, con una rosa ancor più cementata ed arricchita dal valore di un allenatore di grande qualità ed esperienza, senza nulla togliere a Gattuso".

Quanto perde l'Inter senza Hakimi e Lukaku?

"Anche se Inzaghi non ha la stessa esperienza e le stesse vittorie di Conte, questa Inter può essere assolutamente competitiva per lo Scudetto. Tutto ciò che ha speso lo scorso anno, non era solo per il campionato. Per quanto riguarda l'Europa è un passo indietro, ma può concorrere per vincere il campionato".

Che ne pensa del PSG che spende e spande?

"Ricordatevi però che non hanno vinto granché lo scorso anno. O il Manchester City? O l'Inter stessa, che ha speso cifre che oggi lo mettono in difficoltà? Occorrono idee e sapere come spenderli i soldi, se si hanno. L'Atalanta insegna che si può essere competitivi tramite la competenza, i giusti investimenti e sapendo creare profitto per l'azienda. Il periodo dei presidenti mecenati è finito, o sono comunque sempre di meno e non da noi".