AUDIO - De Paola avverte Sarri: "Laziali sono molto esigenti, mercato in ritardo"

Paolo De Paola, ex direttore del Corriere dello Sport e di Tuttosport, è stato l'ospite dell'editoriale su TWM Radio:

La Roma sta lanciando buoni segnali:

"Se la Roma continua così, e tiene i propri talenti come Zaniolo, può fare bene. La fase difensiva si sta formando secondo i dettami di Mourinho, non me l'aspettavo. Ma siamo solo all'inizio, è presto per dare giudizi".

Sarri ancora aspetta rinforzi:

"Vorrei capire cosa si sono detti con Lotito in tutto quel tempo in cui si sono parlati prima di firmare. La Lazio è in ritardo, non me l'aspettavo. Ho visto una squadra troppo laboriosa contro il Sassuolo, è ancora pigra quando si tratta di correre indietro. Ma non è un problema sconosciuto per Sarri, soprattutto all'inizio delle sue avventure. Mi preoccupa capire quali siano i giocatori che lui ritiene giusti: ho paura che alcuni elementi, come Immobile, possano essere avulsi al suo calcio. Bisogna fare attenzione, i laziali sono molto esigenti. Alcuni di loro non vogliono vedere ciò che c'è e dire oggettivamente ciò che si vede".

Il centrocampo della Juventus è completo con Locatelli?

"La Juventus non vuol far vedere che a centrocampo ci siano delle problematiche. Secondo me, oltre Locatelli, la società farà altre operazioni. Pjanic? Non solo, ho la sensazione che ci possa essere anche altro.

Cosa deve fare la Fiorentina con le offerte per Vlahovic?

"Non bisogna trattenere giocatori scontenti. Se Vlahovic rimarrà con felicità, allora benissimo. La Fiorentina dovrà riuscire a costruire un osso duro di 4-5 giocatori, non troppo avanti con l'età, per far rinascere un nuovo ciclo felice. C'è bisogno di una metodologia e una comunicazione diversa con la tifoseria".