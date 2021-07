AUDIO - Di Gennaro: "Per Spalletti e gli altri tecnici delle big sarà fondamentale trovare idee nuove"

L'ex calciatore e commentatore tv Antonio Di Gennaro è intervenuto ai microfoni di Tmw Radio.

Juventus: se Ronaldo va via, vince lo Scudetto. Condivide questa affermazione?

"Basti contare i gol di Ronaldo nella scorsa stagione. Se avessero avuto qualche centrocampista diverso e un terzino nuovo, forse andava già diversamente lo scorso anno. Il ritorno di un allenatore importante è fondamentale, perché sarà al centro del progetto con nuove idee. Senza mercato, dovranno essere bravi a trovare l'alchimia giusta. Lo sarà Sarri alla Lazio, così Spalletti al Napoli, Inzaghi all'Inter e Mourinho alla Roma".

L'Inter la incuriosisce, perché?

"Credo che l'esperienza alla Lazio a Inzaghi lo aiuterà".

Quale sarà il modulo migliore per Allegri?

"4-4-2 o 4-2-3-1 per far giocare al meglio Dybala. Poi bisognerà capire anche chi arriverà a centrocampo e in difesa. L'importante è che si crei uno spirito importante".