AUDIO - Martino e Del Genio delusi in radiocronaca a KK: "Napoli bloccato. La zona Champions è fuori portata..."

"Inviperiti i tifosi del Napoli che fischiano la squadra. Il Napoli è bloccato psicologicamente, c'è ansia da prestazione, anche l'1-0 non è servito quindi finisce come non doveva finire". E' così che commenta un deluso Carmine Martino il finale di Napoli-Bologna in radiocronaca a Kiss Kiss Italia, seguito da Paolo Del Genio al commento tecnico: "Quest'ansia è evidente e sta portando allo scoperto tutti i limiti tecnici che ci sono. I giocatori stanno dimostrando di non essere dei fenomeni, sbagliando anche delle cose semplici. Il Napoli non ha chance di nessun tipo, il traguardo minimo che è la zona Champions mi sembra fuori portata"