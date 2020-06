AUDIO - "Momento storico, Mertens è The Goal Machine!", la gioia di Martino in radiocronaca

"Segna Dries Mertens. Il momento è storico!". Esulta così Carmine Martino in radiocronaca a Kiss Kiss Italia al momento del gol di Dries Mertens, che è valso l'1-1 finale contro l'Inter, buono per raggiungere la finale di Coppa Italia. "Viene dal Belgio, ha 33 anni, è alto 1,69 metri ed è l'attaccante che ha segnato il maggior numero di reti con la mitica maglia del Napoli. Stasera uno straordinario folletto entra nella storia del club con 122 realizzazioni, si chiama Dries Mertens, 'The Goal Machine'", urla il radiocronista, senza contenere la gioia per il record di 'Ciro'.