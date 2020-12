AUDIO - Nappi: "Diego numero uno per distacco, vi racconto dell'allenamento in un parcheggio..."

L'ex attaccante Marco Nappi, oggi allenatore della squadra giovanile del Beijing U17 in Cina, si è collegato in diretta con Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio: "Diego? Ricordo che a Perugia, nel parcheggio del Curi, lo incontrai nel parcheggio con Landucci. Ho una foto con lui che si scaldava proprio lì. Provate a dirlo oggi a un giocatore normale, prima della partita, che deve andare a scaldarsi nel parcheggio. Figuriamoci... Diego l'ha fatto, e ad Acerra ha giocato persino sulla terra battuta. Oggi serve l'erba tagliata a filo... Diego era il numero uno per distacco".