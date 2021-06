AUDIO - Sconcerti su Sarri alla Lazio: "Scelta forte. Al tecnico piace questa rosa"

Il direttore Mario Sconcerti ha commentato la notizia dell'ufficialità di Maurizio Sarri alla Lazio ai microfoni di Tmw Radio: "E' una scelta forte, ha i mezzi per mescolare questa squadra, che ha bisogno di essere scossa. Si abbina un allenatore forte a una gran bella squadra. So che Sarri è molto ottimista sull'esito di questo accoppiamento. E' sempre piaciuta a lui questa squadra. E' una risposta forte anche alla Roma e all'arrivo di Mourinho. Il legame del gruppo con Inzaghi è stato forte, ma credo che prenda volentieri un allenatore come Sarri. Credo ci siano tutti i presupposti per fare un grande campionato. Lazzari? Il gioco di Sarri prevede due terzini che avanzano. E' a metà tra un'ala pura e un terzino, poi ha giocato tante volte terzino nella Spal e in Nazionale. Luis Alberto play? Un uomo giusto per quel ruolo ce l'ha in rosa ed è Cataldi, che è più da gioco semplice. Lui non vuole un regista alla Pirlo. Credo che finirà per trovarsi bene con lui".