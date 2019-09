AUDIO - "Segna sempre Mertens!", le emozioni di Martino-Del Genio nella radiocronaca per Kiss Kiss Napoli

Il Napoli batte 2-1 il Brescia in una partita molto sofferta, ennesima grande prova di Dries Mertens così come sottolineato anche durante la telecronaca di Carmine Martino e Paolo Del Genio su Radio Kiss Kiss Italia: "Segna sempre lui" dice Martino, seguito a sua volta dal suo collega: "Mertens non perdona, è quello che attacca meglio di tutti l'area di rigore, Con Llorente in questo momento abbiamo trovato la coppia titolare, che si combina meglio. Sono la migliore soluzione per Ancelotti" conclude Paolo Del Genio.