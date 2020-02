AUDIO - "Sfida ancora aperta, al Camp Nou ce la giocheremo!", la radiocronaca di Del Genio e Martino

Come di consueto, anche ieri sera Carmine Martino e Paolo Del Genio hanno commentato la sfida tra Napoli e Barcellona: "Una gara ancora aperta per il ritorno, non era facile all'inizio ma nemmeno al ritorno, il Napoli vorrà provarci", il commento finale della radiocronaca andata in onda su Radio Kiss Kiss Italia. "Abbiamo un po' di certezze, dobbiamo segnare al Camp Nou, con lo 0-0 siamo fuori. Non è la cosa più difficile, il problema è non prenderne e non perdere al Camp Nou. Ce la possiamo giocare, tecnicamente loro sono superiori ma tatticamente possiamo metterli in difficoltà. C'è una netta differenza, poi, tra il Barcellona in casa e quello in trasferta".