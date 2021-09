AUDIO - Stellini su Anguissa: "Ha cambiato gli equilibri e il volto del Napoli"

L'ex vice di Antonio Conte, Cristian Stellini, è intervenuto ai microfoni di Tmw Radio.

Cosa ha detto questa giornata?

"Ha detto che il Napoli è una squadra forte, che sta giocando il miglior calcio in Italia e merita ampiamente di essere primo. Poi le altre, vedi Milan, Inter, Atalanta, sono dietro ma c'è grande equilibrio".

Napoli quindi più forte?

"Citerei Anguissa. Questo giocatore ha cambiato gli equilibri. Era una squadra che giocava bene, con grandi potenzialità in fase offensiva ma poca fisicità in mezzo al campo. Con lui ha cambiato volto".

Capitolo Godin, come valuta il fallo su Osimhen?

"Non è un momento felice. Viene da un infortunio, forse non era lucido. E c'è anche un po' di nervosismo. Si è fatto prendere dalla foga del momento, anche suo. Non è un intervento da lui".