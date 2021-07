AUDIO - Tacchinardi sulle parole di ADL: "Non era meglio aspettare la fine degli Europei?"

L'ex calciatore e tecnico Alessio Tacchinardi a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato di Juventus ma non solo.

Napoli, ADL lancia un nuovo messaggio a Insigne:

"Non era meglio aspettare la fine degli Europei? Sappiamo che i giocatori non sono fuori dal mondo, leggono i giornali. Ora si sta giocando anche qualcosa d'importante. Mentalmente non è semplice vivere questa situazione. Io mi auguro che rimanga a Napoli, perché i tifosi si identificano con lui. E' rimasto uno dei pochi, in questo senso. Oggi se gioca in un sistema azzeccato, lì a sinistra può far bene. Io lo vedrei alla Lazio di Sarri".