CLASSIFICA - Interazioni Instagram, Napoli per la prima volta in Top 20 europea

Il Napoli sale al ventesimo posto della classifica per interazioni create su Instagram. Il portale spagnolo Deportes&Finanzas su Twitter ha mostrato questa speciale graduatoria, mostrando come la società partenopea sia adesso in Top 20 con 5,26 milioni di interazioni nel mese di settembre, grazie alla crescita anche per l'arrivo di Lozano. Primo il Barcellona a 91,5 milioni, mentre la Juve è il primo club italiano (66,4M).