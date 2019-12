CLASSIFICA - Parma a +4 sul Napoli, superato (per ora) anche dal Bologna

Colpo importante del Bologna sul campo del Lecce. Gli uomini di Mihajlovic scavalcano Napoli e Sassuolo, squadre impegnate nel posticipo di questa sera. Il Parma invece manca la possibilità di poter allungare proprio sugli azzurri per mezzo del pareggio raggiunto in extremis contro il Brescia grazie al gol di Grassi. Di seguito la classifica in attesa del posticipo: