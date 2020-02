FOTO - Accolto l'invito della società: tifosi già presenti all'ingresso del San Paolo

Sale l'attesa per Napoli-Lecce, match valevole per il 23° turno di Serie A che andrà in scena alle ore 15. Ci sarà il pienone al San Paolo: i tifosi hanno accolto l'invito della società partenopea che in settimana aveva chiesto ai supporters azzurri di anticiparsi per via dei vari controlli di sicurezza previsti dalla legge.