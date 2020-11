FOTO - "Adios, Diego": bel tributo a Maradona all'Olimpico durante Lazio-Udinese

Il weekend di Serie A è tutto dedicato a Diego Armando Maradona, nella settimana della sua scomparsa. E all'Olimpico, in occasione di Lazio-Udinese, è andato in scena un gran bel tributo per il fuoriclasse argentino. "Adios, Diego" e l'immagini del Pibe de Oro con la maglia dell'Argentina. Di seguito lo scatto di Emanuele Celeste.