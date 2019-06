FOTO - Amicizia napoletana in Nazionale: l'abbraccio di Insigne a Quagliarella dopo il gol

Erano in ballottaggio all’inizio della gara, alla fine ha prevalso Lorenzo Insigne su Fabio Quagliarella e ha fatto benissimo: trascinatore degli azzurri e autore del gol del 2-0. La concorrenza per la maglia da titolare, però, non ha assolutamente tolto nulla al rapporto umano tra i due napoletani della Nazionale. Lorenzo Insigne, infatti, subito dopo il gol è andato ad abbracciare Fabio Quagliarella, come si nota dalle immagini.