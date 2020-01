FOTO - Anche striscioni ironici per Sarri: “Che mi hai portato a fare a Posillipo se non mi vuoi più bene?”

Stasera per la prima volta dopo l'addio al Napoli Maurizio Sarri metterà piede al San Paolo da allenatore della Juventus. All'esterno del San Paolo la Curva A ne ha esposto uno contro il tecnico di Figline Valdarno: "Sarri, gobbo bastardo. Sulla Juve ne hai dette tante, ma poi ti sei calato le mutande!". In città sono comparsi poi in mattinata nuove scritte dedicate all'ex tecnico azzurro improntate all'ironia: "Che mi hai portato a fare a Posillipo se non mi vuoi più bene?”