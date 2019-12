FOTO - Beccato il Barcellona, la reazione di Edo e dei dirigenti del Napoli a Nyon

Di certo non hanno stappato lo spumante, e dalle facce della dirigenza azzurra arrivata a Nyon per il sorteggio di Champions League la reazione è chiara. L'urna ha detto Barcellona, che sfortuna per gli azzurri. Di certo non si può sorridere, vanno accigliati i tratti ma incrociare le dita e sperare. Sognare. Tratto da Twitter, il fermo-immagine della reazione.