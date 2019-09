FOTO - CdS apre: "Mertens affonda la Samp, Elmas incanta il San Paolo"

Diversi gli azzurri che si sono mostrati agli occhi del pubblico del San Paolo in grandissima forma. I nuovi acquisti, da Lozano ad Elmas passando per Llorente, hanno disputato un'ottima prestazione, cosi come i veterani come Mertens. L'edizione online de Il Corriere dello Sport apre proprio esaltando la prestazione dell'attaccante belga ma anche del centrocampista macedone.