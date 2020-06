FOTO - Cena di squadra per il Napoli, gli azzurri insieme con tecnico e staff

Il campionato è pronto a ripartire, ma per il Napoli ci sarà prima l'impegno della Coppa Italia che vedrà gli azzurri contro l'Inter. Come riportato dal portale edizionecaserta.net, la squadra si è ritrovata lunedì scorso nel ristorante La Baita Braceria, proprio per trascorrere una serata insieme. Clima disteso - si legge -, in totale c’erano poco meno di sessanta persone, tra squadra (al completo), staff tecnico, medico e magazzinieri. "Tutto offerto dall’allenatore di Corigliano, che non ha badato a spese. Clima di grande cordialità, il capitano Lorenzo Insigne è arrivato con la nuova Lamborghini da 250 mila euro regalatagli per il compleanno dalla moglie Jenny".