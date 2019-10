FOTO - Curva B, striscione per Hamsik: "Marek e Napoli, una storia d'amore che verrà raccontata"

"Testa alta, cresta al vento, l'azzurro addosso con fiero portamento. orgoglio, appartenenza e maglia sudata. Marek e Napoli, una storia d'amore che verrà raccontata" è lo striscione della Curva B dedicato a Marek Hamsik presente in tribuna per la partita con l'Atalanta. Parole bellissime per l'ex capitano azzurro che qui ha lasciato il cuore e che la sua gente non dimenticherà mai.