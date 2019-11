FOTO - Forum Uefa "Tecnici Elite" a Nyon, presente anche Ancelotti

C'è anche Carlo Ancelotti a Nyon per il Forum UEFA per Tecnici Elite in programma in Svizzera. Come scrive il portale ufficiale dell'Uefa, "organizzato per la prima volta nel 1999, l'evento offre all'organo di governo del calcio europeo l'opportunità di ascoltare gli autorevoli pareri di alcuni dei principali allenatori europei e di utilizzarli in ambito decisionale". Come detto, tra gli allenatori invitati all'evento, anche quello del Napoli insieme a Klopp, Guardiola, Sarri, Zidane, Tuchel ed altri.



❗️| Coaches all over Europe took part in the UEFA Elite Coaches Forum in Nyon today.



Notable names such as Erik ten Hag, Klopp, Guardiola, Sarri, Zidane, Ancelotti and Tuchel were present.



However Valverde was not there. pic.twitter.com/r7narmPrnm — Barça Watch (@BarcaWatch) November 11, 2019