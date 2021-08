FOTO - Gli striscioni delle Curve per i 95 anni del Napoli: "Buon compleanno, mia cara maglia!"

Il Napoli compie oggi 95 anni. Il 1° agosto 1926 è una data storica per la città e tutti i tifosi azzurri. Per celebrare l'anniversario la Curva A ha esposto uno striscione ("1° agosto 1926, buon compleanno mia cara maglia!"), così come fatto dalla Curva B all'esterno del San Paolo ("Sempre dalla tua parte, non sarò mai 'Efialte'... Fedele alla mia terra natìa, Napoli unica maglia mia!"). Di seguito gli scatti.