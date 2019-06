FOTO - "Gran Galà 2019", l'undicesimo appuntamento degli "Ultramici", la community col Napoli nel cuore

Venerdì s'è rinnovato l'appuntamento con il Gran Galà Ultramici 2019, giunto all'undicesima edizione. Quello che s'è svolto al Convivium di Cuma è stato l'ennesimo incontro della community 'Ultramici", composta da quasi 6mila tifosi ma che si differenzia sui social dal modo genuino e più puro di vivere il calcio, senza i soliti veleni che caratterizzano le discussioni on line, mettendo sempre al primo posto i valori che deve trasmettere lo sport e lo spirito di aggregazione per vivere l'amore per il Napoli virtualmente ora dopo ora e fisicamente come ad esempio allo stadio. All'evento ha preso parte anche il capitano storico Beppe Bruscolotti, oltre a tanti giornalisti come Paolo Del Genio e Lucio Pengue, di Kiss Kiss Napoli, Angelo Forgione, Ciro Troise, Italia Mele, Valeria Grasso, Mauro Guerrera e per Tuttonapoli Antonio Gaito