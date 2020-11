FOTO - I quotidiani in Argentina piangono El Pibe de Oro: "È morto Maradona"

"Diego Armando Maradona è morto". L'annuncio su tutte le versioni online dei principali quotidiani argentini. Il Pibe de Oro avrebbe sofferto di un problema cardiaco nella sua casa di Tigre. Commozione mondiale per la scomparsa, a 60 anni, di uno dei più grandi calciatori di tutti i tempi, una vera e propria leggenda che non abbraccia solo lo sport ma la politica, l'arte e che ha fatto innamorare milioni di sportivi e di tifosi in tutto il mondo.