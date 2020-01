FOTO - Incredibile in Inter-Atalanta: Irrati al VAR non segnala un rigore clamoroso (ed il rosso)

Massimiliano Irrati, dicono dalla sede dell'AIA, è il numero uno nell'uso del VAR. Ma durante Inter-Atalanta ha dimostrato esattamente il contrario. Nel primo tempo, infatti, in una mischia nell'area di rigore dei nerazzurri di Milano Lautaro Martinez trattiene evidentemente Toloi per un piede, a due passi dalla linea, con il pallone lì pronto ad essere spinto. L'arbitro non se ne ravvede, e ci sta. Ma che non l'abbia fatto il VAR, dopo aver rivisto il replay, lascia perplessi. Sarebbe stato rigore e rosso. E invece la partita sta proseguendo liscia per l'Inter.