FOTO - Lozano scatenato sui social: c'è il suo like pure alla sua statuina a San Gregorio

Hirving Lozano vuole il Napoli e non sta più nella pelle. Dopo avervi raccontato dei like ai post sulle notizie di mercato che lo danno vicinissimo al Napoli (clicca qui), la stellina messicano ha messo un like anche ad un post del maestro Di Virgilio che ha pubblicato sui social la nuova statuina di quello che dovrebbe essere il prossimo acquisto del Napoli