FOTO - Milik si gode le vacanze in patria e fa felice la sua bella Jessica

Dopo esser stato impegnato in nazionale, Arkadiusz Milik adesso è pronto a godersi le meritate vacanze, prima di tornare al lavoro il prossimo luglio a Dimaro. L'attaccante azzurro è in Polonia, a Katowice, in patria. E ha accontentato la sua bella Jessica, portandola a mangiare nel suo ristorante preferito. Lo si apprende dal suo account Instagram. Di seguito lo scatto.