FOTO - Rai - I casi arbitrali a sfavore del Napoli: agli azzurri mancano cinque rigori

Il Napoli sta vivendo un periodo molto delicato ma c'è da dire che sono tanti i momenti in cui la squadra di Ancelotti è stata penalizzata da episodi arbitrali sfavorevoli. Nella trasmissione 90° minuto, in onda sui canali Rai, c'è stato un attento focus sui torti subiti dalla squadra di Ancelotti in questa stagione. Come evidenziato, agli azzurri mancano la bellezza di cinque rigori che potevano essere decisivi in termini di posizionamento in classifica:



Napoli-Cagliari: Llorente trattenuto in area di rigore;



Torino- Napoli: Ghoulam trattenuto in area



Napoli-Atalanta: spinta su Llorente, gamba tesa su Callejon



Napoli-Genoa: fallo di mano di Lerager