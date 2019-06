FOTO - San Paolo, ecco la regia dove verranno gestite immagini per i maxi schermi, giochi di luci e gli effetti audio

Antonio Beneduce, legale e fondatore della ditta Deltronics che si sta occupando del montaggio dei maxi schermi al San Paolo, ha pubblicato attraverso il suo profilo Facebook una foto che regala uno scorcio del San Paolo, dove ormai i lavori sembrano in dirittura d'arrivo per quanto riguarda l'installazione dei sediolini ma non solo: lo scatto, infatti, è stato fatto da quella che sarà la nuova regia del San Paolo, da dove ovviamente verranno anche trasmesse le immagini proiettate suoi nuovi maxi schermi installati in vista delle Universiadi, ma anche da dove verranno gestiti gli effetti audio ed i giochi di luci, tutte novità per l'impianto di Fuorigrotta.