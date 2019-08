FOTO - San Paolo, restyling verso la conclusione: ammodernate anche le panchine

Con la posa degli ultimi seggiolini in curva B anello inferiore – circa 5mila di 54 mila complessivi - si avvia alla conclusione il restyling dello Stadio San Paolo di Fuorigrotta (in corso ancora lavori a spogliatoi e videosorveglianza), completamente riammodernato in occasione dell'Universiade Napoli 2019. Modificate anche le panchine, che adesso sono azzurre, in linea al cromatismo dominante dell'impianto di Fuorigrotta.