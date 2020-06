FOTO TN - Allarme Ultras, al San Paolo già lunghi schieramenti delle Forze dell'Ordine

Allarme Ultras per la gara di questa sera al San Paolo tra Napoli e Inter per la semifinale di Coppa Italia. Gli ultras, come riferito questa mattina da Repubblica, starebbero pensando ad una protesta contro il ritorno al calcio giocato. Come mostrato dalle immagini del nostro inviato, al San Paolo ci sono già lunghi schieramenti delle forze dell'ordine per evitare disordini