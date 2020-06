FOTO TN - Allenamento finito, ma Gattuso è ancora al San Paolo: i tifosi all'esterno lo aspettano

Il Napoli è tornato in campo oggi per la prima volta dopo il trionfo in Coppa Italia e l'ha fatto con una seduta tenutasi sul prato del San Paolo. Allenamento cominciato alle 17 e finito verso le 18.30, ma l'impianto di Fuorigrotta non s'è ancora svuotato. Sono già usciti i primi calciatori, qualcuno è ancora all'interno e soprattutto con loro c'è Rino Gattuso: i tifosi sono ancora all'esterno per attendere il tecnico che ha regalato il titolo. Di seguito le immagini del nostro inviato.

