FOTO TN - Arrivato il Cardinale Sepe a Castel di Sangro: colloquio con ADL ed Edo

Come consuetudine dei ritiri del Napoli a Dimaro, anche a Castel Di Sangro il Cardinale Sepe ha voluto raggiungere la squadra azzurra. Come testimonia la foto del nostro inviato in Abruzzo, il Cardinale è da poco arrivato sul campo di allenamento degli azzurri ed è subito a colloquio a bordo campo con Aurelio De Laurentiis e con suo figlio Edo.