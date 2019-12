FOTO TN - Corteo ultrà all'esterno del San Paolo: "Liberi di tifare", "Le vostre fottute multe..."

All'esterno del San Paolo è in atto una vera e propria protesta da parte delle due Curve in seguito alle pesanti sanzioni comminate in questa stagione, tra multe e Daspo. Il tifo organizzato ha avviato una campagna, lanciando l'appello per disertare lo stadio, come già fanno da qualche partita. E oggi all'esterno dello stadio sono presenti in un corteo di protesta, con tanti cori, bandiere e striscioni. "Liberi di tifare, le vostre fottute multe mettevele nel c...", uno dei tanti testi che si odono dagli ultrà.