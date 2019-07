FOTO TN - Diluvio clamoroso a Dimaro! Napoli costretto a terminare prima l'allenamento

Temporale clamoroso a Dimaro Folgarida. Il Napoli ha svolto la classica partitella dell'allenamento pomeridiano sotto il diluvio con lampi e fulmini che hanno accompagnato le giocate dei calciatori. In Val di Sole la pioggia è un'abitudine, ma l'intensità di quest'oggi è stata notevole e ha inevitabilmente condizionato la squadra con campo pesante e pallone che non rimbalza. Disagi anche per i tifosi che si sono dovuti riparare con non poche difficoltà. Ecco le foto: