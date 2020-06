FOTO TN - Insigne lascia il San Paolo: come in Coppa Italia ad accompagnarlo c'è il nuovo agente

Come accaduto in Coppa Italia, una volta lasciato il terreno di gioco Lorenzo Insigne va via accompagnato dal suo nuovo agente Vincenzo Pisacane

Come accaduto in Coppa Italia, una volta lasciato il terreno di gioco Lorenzo Insigne va via accompagnato dal suo nuovo agente Vincenzo Pisacane. Dopo l'allenamento di oggi al San Paolo, il primo dopo il trionfo sulla Juventus, il capitano azzurro ha lasciato l'impianto di Fuorigrotta sull'auto del suo procuratore. Di seguito l'immagine. Lascia il San Paolo anche #Insigne accompagnato dal suo nuovo agente Vincenzo Pisacane #Napoli pic.twitter.com/0cW5jl388A — Fabio Tarantino (@Fa_Tarantino) June 19, 2020