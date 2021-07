FOTO TN - L'uomo-mercato Tutino lascia il campo con Giuntoli: fitto colloquio

Si parla tanto del futuro di Gennaro Tutino, per il quale è viva la lotta a due tra Parma e Salernitana. L'attaccante classe '96 non partecipa a Napoli-Pro Vercelli per un problema muscolare e ha svolto solo lavoro in palestra. L'azzurro ha lasciato il campo insieme a Cristiano Giuntoli, con cui ha avuto un fitto colloquio: discussioni di mercato in corso, evidentemente.