FOTO TN - Liverpool, merchandising da top club: lo store all'esterno di Anfield

Un brand, quello del Liverpool, noto in tutto il mondo e che in termini di merchandising rende degli introiti da record nella casse del club dei reds. Basta pensare che, nel 2018, il club inglese ha raggiunto un fatturato netto di 420 mln di euro, con un utile netto di più di 44 mln. Merito anche, come detto, del brand che continua a consolidarsi, grazie anche agli ultimi risultati sportivi, con la vittoria dell'ultima Champions League. All'esterno di Anfield, ad esempio, il club presenta uno store fatto su misura per i tifosi dei reds e non solo, con gadgets di ogni tipo ed un'atmosfera affascinante. Di seguito le immagini del nostro inviato a Liverpool.