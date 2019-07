FOTO TN - Paura per Malcuit: resta a terra dopo un contrasto, ma è solo una botta

E' in corso il secondo allenamento del Napoli in quel di Dimaro e a metà seduta sugli spalti del campo di Carciato ci sono stati attimi di apprensione tra i tifosi. Kevin Malcuit, dopo un contrasto di gioco, è rimasto a terra e tutti si sono precipitati attorno a lui. Dopo aver valutato bene insieme allo staff medico (questione comunque di pochi minuti), il terzino francese s'è rialzato e ha cominciato a muoversi a ritmo blando. Da lì l'ovazione dei supporters, che l'hanno incitato. Malcuit ha ringraziato e ha fatto subito capire come stanno i fatti: solo una botta, nulla di grave.