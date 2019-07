FOTO TN - Sul campo di Carciato spunta anche Vinicius: lavoro personalizzato in palestra

Carlos Vinicius Morais è arrivato a Dimaro, anche se dovrebbe essere soltanto di passaggio. Un indizio di cessione arriva anche dal fatto che l'attaccante, che ha vissuto l'ultima parte della sua carriera in prestito al Monaco, è spuntato sì a Dimaro, ma non si è allenato con il resto dei compagni. Il calciatore ha fatto ingresso ora sul terreno di gioco, dirigendosi direttamente in palestra per un lavoro personalizzato. Di seguito il nostro scatto.