FOTO&VIDEO TN - Come con Sarri, è Calzona a guidare il lavoro sulla fase difensiva

Lavoro sulla fase difensiva in questa seconda seduta d'allenamento a Dimaro. Francesco Calzona, ex vice di Maurizio Sarri tornato al Napoli ora con Luciano Spalletti, sul campo di Carciato guida (proprio come accadeva ai tempi dell'attuale tecnico della Lazio) due linee difensive su esercizi di scivolamento con il terzino che poi si stacca sull'avversario sull'esterno ed i tre difensori che si compattano. Poi, più avanti, nuova variante per allenare la difesa anche sui cambi di gioco.