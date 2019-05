FOTO - Visita gradita per il Napoli: a Castel Volturno Massa della Canottieri

Ospite gradito a Castel Volturno in occasione dell'allenamento del Napoli. Come rivelato dallo stesso club tramite Twitter, Enzo Massa della Canottieri Napoli ha fatto visita agli azzurri e ha scambiato due chiacchiere con Carlo Ancelotti e non solo. L'allenatore, autore di diverse vittorie in ambito giovanile con gli azzurri della pallanuoto, si è intrattenuto al centro tecnico nel corso del pomeriggio. Di seguito lo scatto:

Una graditissima visita, Enzo Massa della Canottieri Napoli #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/UliimKjhPc — Official SSC Napoli (@sscnapoli) 23 maggio 2019