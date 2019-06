FOTOGALLERY - "L'isola verde si tinge d'azzurro", tanti ex a Ischia: torna Andrè Cruz dopo 22 anni

Tantissimi ex azzurri a Ischia per la terza edizione della kermesse “L’isola verde si tinge d’azzurro” organizzata dal Club Napoli Isola d’Ischia con tanti ex del Napoli. Ospite d’eccezione, tra i tanti ex napoletani, c’è Andrè Cruz che ritorna a Napoli dopo 22 anni e sogna di fare un addio al calcio proprio al San Paolo. Tra gli altri anche Francesco Baldini, Luca Altomare, Angelo Paradiso, Francesco Montervino, Max Esposito, Gaetano Fontana e Massimo Rastelli.