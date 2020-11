FOTOGALLERY TN - "Come se fosse caduto il Vesuvio", al San Paolo prosegue l'omaggio a Maradona

Centinaia e centinaia di persone in queste ore si stanno recando all'esterno dello stadio San Paolo per porgere l'ultimo saluto a Diego Armando Maradona. Tanti, tantissimi i messaggio affissi al cancello dell'impianto di Fuorigrotta. "Come se fosse caduto il Vesuvio", ne recita uno seguito da tanti altri. Di seguito le immagini del nostro inviato.