FOTO&VIDEO - I parlamentari napoletani a Dimaro: pranzo con cori da stadio e scampagnata con ADL

Pranzo e scampagnata al parco dello Stelvio. Così il Napoli club Parlamento, arrivato nei giorni scorsi a Dimaro, sta passando le giornate nella Val di Sole. Su Facebook la pagina del gruppo ha pubblicato la foto di gruppo oggi nel parco e un video del pranzo di ieri fatto di cori da stadio con il presidente De Laurentiis: “Napoli torna campione”, cantano i membri del gruppo a tavola.

Il presidente del gruppo Gaetano Quagliariello scrive su Facebook: “Napoli Club in trasferta! Fine settimana a Dimaro, per stare vicino alla mia squadra, il Napoli, ma anche per studiare come la montagna può portare risorse e sviluppo. Qui una foto di gruppo e poi, sullo sfondo dello Stelvio, con il sindaco di Dimaro, il Presidente della provincia di Trento Fugatti e il Presidente De Laurentiis”.