Gli undici più impiegati da Gattuso: quasi tutti sfondano il muro dei 1000'

© foto di Daniele Buffa/Image Sport E' un Napoli stanco e scarico dopo dieci partite in un mese, come ha detto anche Rino Gattuso. Lo certificano i numeri in primis, tant'è che nell'undici più utilizzato dall'allenatore azzurro ben otto calciatori sfondano il muro dei 1000' fin qui. Di Lorenzo (1649') il calciatore più impiegato, seguito da Koulibaly (1578') e Fabian (1153'). Di seguito il grafico di Sky Sport. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tutto Napoli.net (@tuttonapolinet)