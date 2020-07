Gol annullato ad Elmas, Piccinini: "Dei pazzi avrebbe fatto regole meno demenziali di queste"

"Se qualcuno avesse chiesto ad un gruppo di pazzi rinchiusi in manicomio da anni di studiare nuove regole sui falli di mano in area di rigore certamente sarebbero venute fuori soluzioni meno demenziali di quelle attuali #nuovocalcio", così su twitter il giornalista e telecronista Sandro Piccinini durante la gara, in riferimento probabilmente al tocco di mano di Manolas che ha portato all'annullamento della rete di Elmas.