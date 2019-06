GRAFICO Gazzetta - Grecia-Italia, probabili formazioni: out Insigne, Mancini preferisce Belotti

Non ci sarà Lorenzo Insigne molto probabilmente tra i titolari dell'Italia stasera in Grecia per le qualificazione ad Euro2020. Secondo La Gazzetta dello Sport, bassa la possibilità di rivederlo da falso 9. Stavolta Mancini dovrebbe preferire una punta vera, uno tra Belotti e Quagliarella, con il primo in vantaggio. Di seguito il grafico di formazione: