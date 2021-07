GRAFICO - L'incredibile Team Raiola: da Haaland a Lozano, valori di mercato altissimi

Una squadra da sogno, con calciatori tra i più preziosi del mondo. La Top 11 dei giocatori assistiti da Mino Raiola vanta personaggi del calibro di Haaland, Pogba, de Ligt. Valore altissimo per tutti, così come per Lozano, che secondo Transfermarkt vale 45 milioni di euro. Di seguito la speciale formazione.

TEAM RAIOLA: Donnarumma; de Vrij, de Ligt, Romagnoli; Gravenberch, Verratti; Lozano, Pogba, Thuram; Kean, Haaland